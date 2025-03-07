Cami tuvaletinde silahla göğsünden vurulmuş halde bulundu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer alan Ensar Camisi'nde silah sesini duyan cami cemaati tuvalete girdiğinde gördükleri karşısında şoke oldu. Cami tuvaletinde göğsünün sol tarafından vurulmuş halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde yer alan Ensar Camisi'nin tuvaletinde kan donduran bir olay yaşandı.
GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
İddiaya göre, silah sesini duyan cami cemaati, tuvalete gittiğinde A.L.'yi göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu. Camidekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.L., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
A.L.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.