ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu

Hamaney'e mektup gönderdi: Anlaşalım
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü
Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanları hapis yatabilir

Cami tuvaletinde silahla göğsünden vurulmuş halde bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer alan Ensar Camisi'nde silah sesini duyan cami cemaati tuvalete girdiğinde gördükleri karşısında şoke oldu. Cami tuvaletinde göğsünün sol tarafından vurulmuş halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde yer alan Ensar Camisi'nin tuvaletinde kan donduran bir olay yaşandı.

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İddiaya göre, silah sesini duyan cami cemaati, tuvalete gittiğinde A.L.'yi göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu. Camidekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.L., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

A.L.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cami tuvaletinde silahla göğsünden vurulmuş halde bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
img

Bakanlık harekete geçti! Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması
img

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Rıza baba darıcada olay var kayıyoruz biz baba veriyorm ben odunu rıza baba ııııgghhhh ıgghhh

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

Allah büyüktür.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Silah satışları yasaklansın herkesin elinde silah önüne geleni vuruyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.