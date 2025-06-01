Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli D130 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına kaydedildi. Olay yerinde kanalizasyon suyunun kayganlaşmaya neden olduğu belirtildi.

Kocaeli D130 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Gölcük ilçesi D130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cem Ö. idaresindeki motosiklet, önünde seyreden otomobile sağ taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Cem Ö., motosikletiyle birlikte yola savruldu. Arkadan gelen iki motosiklet sürücüsü de ani fren yaparak motosikletlerinin kontrolünü kaybetti. Kazaya karışan 3 motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği noktada rögar kapağından taşan kanalizasyon suyunun asfaltı kayganlaştırdığı, bu durumun kazaya zemin hazırladığı öne sürüldü. Kaza anı, bir motorcunun kask kamerasına da yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları

Ülkeye akılalmaz biçimde girmişler! İşte sürpriz saldırının detayları
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Bakanlık uyardı! Türkiye'de her 25 kişiden biri bu hastalığı taşıyor
Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı

4.4 ile sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum

Süper Lig'in gözde ismi duyurdu: Beşiktaş'a geri dönüyorum
Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi

Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Türkiye'nin gündemine oturan meseleye Sedat Peker de dahil oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Ali Koç'un Şampiyonlar Ligi Finali'ne gidiş nedeni belli oldu! O yıldız futbolcuyu istemiş

Şampiyonlar Ligi Finali'ne meğerse o yıldızın transferi için gitmiş
SGK Başuzmanı Karakaş, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim net rakam verdi
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.