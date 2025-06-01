Kocaeli'de Zincirleme Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Kocaeli D130 Karayolu'nda meydana gelen kazada 3 motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir sürücünün kask kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Zincirleme motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli D130 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı sürücülerden birinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Gölcük ilçesi D130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cem Ö. idaresindeki motosiklet, önünde seyreden otomobile sağ taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Cem Ö., motosikletiyle birlikte yola savruldu. Arkadan gelen iki motosiklet sürücüsü de ani fren yaparak motosikletlerinin kontrolünü kaybetti ve kazaya karıştı. Kazaya karışan 3 motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği noktada rögar kapağından taşan kanalizasyon suyunun asfaltı kayganlaştırdığı, bu durumun kazaya zemin hazırladığı öne sürüldü. Kaza anı, bir motorcunun kask kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAYYAR ÖZTOPRAK - 3.Sayfa
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