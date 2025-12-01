Haberler

Kocaeli'de Yangında Mahsur Kalan Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kocaeli'de Yangında Mahsur Kalan Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri, dumandan etkilenen vatandaşa kendi oksijen maskesini takarak yardımcı oldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında itfaiye eri, dumandan etkilenen vatandaşa kendi maskesini takarak nefes almasını sağladı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan ev sakinini fark etti. Ekipten bir itfaiye eri, yüzündeki oksijen maskesini çıkararak dumandan etkilenen vatandaşa taktı.

İtfaiye erinin desteğiyle nefes alması sağlanan ve pencere kenarına getirilen vatandaş, merdivenli araçla aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.