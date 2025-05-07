Kocaeli'de Yangın: İki İtfaiye Erinin Üzerine Yanan Duvar Düştü

2 ev alev alev yandı: Yanan ahşap ev duvarı 2 itfaiye erinin üzerine düştü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 ahşap evin alev alev yandığı yangında itfaiye ekipleri büyük tehlike atlattı. Söndürme çalışmaları sırasında yanan evin tahta duvarı görevli 2 itfaiye erinin üzerine düştü.

Yangın, Darıca ilçesi Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle, iki katlı bitişik ahşap evlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Müdahale sırasında binadan kopan yanan ev duvarı, yangına müdahale eden 2 itfaiye erinin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, itfaiye erleri büyük tehlike atlattı. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, iki ahşap bina kullanılamaz hale gelirken 1 evde yangından etkilendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.