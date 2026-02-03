Komşuları ihbar etti, binadaki kötü koku ölümü ortaya çıkardı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yalnız yaşayan 41 yaşındaki adam, kendisinden bir süredir haber alınamaması üzerine yapılan ihbar sonrası evinde ölü bulundu.

Yeni Yalı Mahallesi Gülistan Sokak'ta meydana gelen olayda, Salih Dandin'den (41) haber alamayan komşuları, daireden kötü kokular gelmesi üzerine ihbarda bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak eve giren ekipler, Dandin'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dandin'in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Şahsın kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. - KOCAELİ