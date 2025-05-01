Kocaeli'de Yağışlı Havada Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kazada trafik de oluştu.

Kaza, D-100 kara yolu yan yol İstanbul İstikameti Yenişehir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle E.S. yönetimindeki 41 ES 801 plakalı Subaru marka otomobil ile Ö.K. idaresindeki 34 HGN 003 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Ö.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ