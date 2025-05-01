Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

Kocaeli'de Yağışlı Havada Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'de Yağışlı Havada Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada Subaru ve Fiat marka araçlar çarpıştı, trafik durma noktasına geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kazada trafik de oluştu.

Kaza, D-100 kara yolu yan yol İstanbul İstikameti Yenişehir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle E.S. yönetimindeki 41 ES 801 plakalı Subaru marka otomobil ile Ö.K. idaresindeki 34 HGN 003 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Ö.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.