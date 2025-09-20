Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 9,1 Kilo Madde Ele Geçirildi

Kocaeli'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 9,1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze ilçesinde bir ikamette düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yapılan aramalarda çeşitli yerlerde ve kasalara gizlenmiş 8 kilo 983 gram esrar, 90 gram kokain, 4 gram sentetik kannabinoid, 6 adet sentetik ecza, 7 hassas terazi, 123 bin 765 TL, 11 bin 325 Euro ve 100 dolar ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 2'si, TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen O.H.A., T.B. ve S.A. isimli 3 şahıs ise adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
