Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, 1 kilo 156 gram sentetik kannabinoid ve 3 gram metamfetamin ele geçirdi. 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli genelinde Narkotik Şube ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kilo 156 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden M.E.Y. ve T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

