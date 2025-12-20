3 kişinin üstünde 71 sentetik ecza hap ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince 3 kişinin üstünde yapılan aramada toplamda 120,14 gram narkotik madde ve 71 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 19 Aralık günü saat 19.45 sıralarında devriye görevini sürdüren ekipler, İzmit ilçesinde O.A., E.S. ve Y.K. isimli şahısları durdurarak kontrol etti. Şahıslar üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, tütün paketi içerisinde daralı ağırlığı 106,81 gram olan narkotik madde, şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen daralı ağırlığı 13,33 gram ham madde ile 71 adet sentetik ecza hap ve 2 adet polis rozeti ele geçirildi. Yapılan aramalar sonucunda toplamda 120,14 gram narkotik madde ve 71 sentetik ecza maddesine el konuldu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ