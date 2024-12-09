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Kocaeli'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

Kocaeli'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Osman Rahmi Özkan hayatını kaybederken, eşi Leyla Özkan yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Yaralı çift hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybederken, karısı yaralandı.

Kaza, Kandıra ilçesi Sarıcaali Mahallesi Çiller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Rahmi Özkan'ın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Osman Rahmi Özkan ile eşi Leyla Özkan devrilen traktörün altında kaldı. Leyla Özkan, durumu cep telefonu ile yakınlarına bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralı çift, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Osman Rahmi Özkan, kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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