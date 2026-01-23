Haberler

Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu adeta bariyerlere saplandı. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

  • Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D-130 Karayolu'nda bir otomobil bariyere çarparak kullanılamaz hale geldi.
  • Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
  • Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yoldan D130 Karayolu'na bağlanmaya çalışan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

YARA ALMADAN KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç hurdaya dönerken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
