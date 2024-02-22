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Kocaeli'de trafik kazası: 7 yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araç trafik ışıklarında bekleyen otobüse ve otomobile çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Kocaeli'de bir araç trafik ışıklarında bekleyen otobüse ve otomobile çarptı: 7 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde SUV tipi aracın trafik ışıklarında bekleyen özel halk otobüsü ile otomobile arkadan çarptığı kazada can pazarı yaşandı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, Kozluk Mahallesi D-100 yan yol Seka Battı Çıktı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.U. kontrolündeki 34 BU 0670 plakalı Kia marka SUV tipi araç, trafik ışıklarında bekleyen M.Y. idaresindeki 41 J 0331 plakalı Isuzu marka özel halk otobüsü ve E.Y. hakimiyetindeki 41 ABP 812 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle SUV tipi araçtaki sürücü H.B.U., sağ koltuktaki yolcu ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar adeta can pazarı yaşanan kaza yerine yardıma giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza sebebiyle D-100 yan yol İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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