Kocaeli'de trafik kavgası: Bir motosiklet sürücüsü silahla yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde trafikte kavga eden 2 motosiklet sürücüsünden biri silahla vurularak yaralandı.

Olay, Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüleri Talha Ç. ile Y.Y. arasında trafikte tartışma çıktı. Motosikletlerinden inen ikili kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi ile Y.Y., tabancasını çıkararak Talha Ç'ye 4 el ateş etti. İsabet eden mermi ile yaralanan Talha Ç. kanlar içinde yerde kalırken, Y.Y. ise kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ