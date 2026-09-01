Kocaeli'de El Kaide Operasyonu: 5 Tutuklama
Kocaeli’de silahlı terör örgütü El Kaide’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'de silahlı terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda geçmiş tarihlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 28 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 31 Ağustos'ta adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.