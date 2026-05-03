Kocaeli'de tahliye edilen binada yakılan ateş mahalleyi ayağa kaldırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde riskli yapı olduğu gerekçesiyle daha önce tahliye edilen 4 katlı binanın zemin katında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş yakıldı. Boş binadan yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirirken, yangın binanın alt katında hasara yol açtı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Gaziler Mahallesi Işıkgöl Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, riskli yapı olduğu gerekçesiyle daha önce tahliye edilen binanın zemin katındaki dükkanda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş yakıldı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli kişi ya da kişilerin olay yerinden kaçtığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın alt katında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, söz konusu binaya geçtiğimiz günlerde yapılan incelemelerin ardından oturulamaz raporu verildiği ve yapının riskli olarak değerlendirildiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı