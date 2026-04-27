Kocaeli'de tadilatta olan binanın çatısı alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tadilat yapılan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan çatı kullanılamaz hale gelirken, gökyüzünü kaplayan duman ve yangın anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Esentepe Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan çatıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle binanın çatısı kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı