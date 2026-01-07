Haberler

Husumetlisine ateş açarken duraktaki kadını da yaralayan zanlı tutuklandı

Husumetlisine ateş açarken duraktaki kadını da yaralayan zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu şahse tabancayla ateş açarken, durakta otobüs bekleyen bir kadını da yaraladı. Şüpheli Oktay B. tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiye tabancayla ateş açtığı sırada durakta çocuğuyla otobüs bekleyen kadının yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı. Saldırının ortak yapılan servis işinin iflas etmesi nedeniyle düzenlendiği öğrenildi.

Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde dün Oktay B. idaresindeki araçtan kaldırımda yürüyen Özcan E.'ye (50) tabancayla 7-8 el ateş açıldı. Saldırıda Özcan E. ile o sırada durakta çocuğuyla otobüs bekleyen Safinaz A. (35) bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan şüpheli Oktay B. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüpheli Oktay B. ile yaralanan Özcan E.'nin daha önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na birlikte servis taşımacılığı yaptıkları, işlerinin bozulması ve iflas etmeleri üzerine aralarında anlaşmazlık çıktığı belirlendi. Oktay B.'nin iflasın sorumlusu olarak gördüğü Özcan E. ile olaydan bir gün önce tartıştığı, olay günü de yolda görünce ateş açtığı öğrenildi. Durakta çocuğuyla otobüs beklerken yaralanan Safinaz A.'nın ise olayla herhangi bir ilgisinin olmadığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Uyarı sonrası mahalleler boşalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?

Uçakta bomba diyalog! Önce kızdı, sonra sarıldı
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti