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Kocaeli'de Şüpheli Paket Patlatıldı, İçinden Kamp Çadırı Çıktı

Kocaeli'de Şüpheli Paket Patlatıldı, İçinden Kamp Çadırı Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaçta bulunan şüpheli paket bomba imha uzmanı tarafından patlatıldı. Paketten kamp çadırı çıktı. Olay yerine polis ve bomba imha ekibi sevk edildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ağaca asılı olan şüpheli paket bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı, paketten kamp çadırı çıktı.

Olay, İstasyon Caddesi ile Birlik Caddesi kesişiminde meydana geldi. Ağaç üzerinde şüpheli halde duran paketi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan paketten kamp çadırı çıktı. Tedbir amaçlı kapatılan yol, patlatma işleminin ardından trafiğe yeniden açıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik kocaeli 3-sayfa Güncel Polis Gebze Olay

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