Haberler

Kocaeli'de Şüpheli Çocuklardan 52 Kesici Alet ve Şok Cihazı Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmit'te polis ekipleri, aradıkları 2 çocukta toplam 52 kesici alet ve bir şok cihazı buldu. Çocuklar üzerinde yapılan aramalar sonucunda, kelebek ve sustalı bıçaklar ile normal bıçaklar ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine aranan 2 çocuğun üzerinde 52 kesici alet ve şok cihazı ele geçirildi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Doğu Kışla pazar alanında şüphe üzerine A.Ö. ve G.A.V. isimli yaşı küçük şahısların üzerleri arandı. Yapılan aramada çocukların üzerinden 14 kelebek tabir edilen bıçak, 13 sustalı tabir edilen bıçak, 25 normal bıçak olmak üzere toplam 52 kesici alet ile ve şok cihazı ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Rafa Silva izin istedi
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.