Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Sünnet Düğününde Gıda Zehirlenmesi: 60 Hasta

Kocaeli'de Sünnet Düğününde Gıda Zehirlenmesi: 60 Hasta
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen sünnet düğününün ardından 60 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Davetlilere ikram edilen tavuklu pilavın neden olduğu iddia edilen gıda zehirlenmesi nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen sünnet düğünü sonrası 60 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Yenimahalle Menderes Caddesi'nde bir dernekte öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. İddiaya göre, tavuklu pilav yiyen bazı davetliler evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. 60'tan fazla kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mide bulantısı Zehirlenme Çayırova kocaeli Olaylar 3-sayfa Sünnet Sağlık Yaşam Kusma

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Adana'ya Naci Görür'den korkutan uyarı
KKTC'de bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü

Bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha fazladır? NBA tarihinde, oğluyla beraber aynı takımda oyuncu olarak maça çıkan tek basketbolcu kimdir? POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! ADANA'DA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.