Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Şahıs Hayatını Kaybetti, Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Şahıs Hayatını Kaybetti, Zanlı Tutuklandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, M.T. isimli bir kişi, Bağdat Caddesi'nde Fuat İpşır'ı başından silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ortasından bir kişiyi başından silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fuat İpşır, M.T. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Fuat İpşır, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında şahıs, ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İpşır kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde M.T. yakalandı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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