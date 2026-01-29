Haberler

Kocaeli'de servis minibüsü tıra çarptı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'nda bir servis minibüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda servis minibüsünün tıra çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dilovası ilçesi Fatih Mahallesi geçişi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 AGJ 342 plakalı servis minibüsü, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsünde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

