Sahurda fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sahur sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Ergün Toplu, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Toplu, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sahur sırasında evinde rahatsızlanan 49 yaşındaki iki çocuk babası Ergün Toplu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Şubat'ta Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahur esnasında fenalaşan Ergün Toplu için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Toplu, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği ve damarlarında tıkanıklık olduğu belirlendi.Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli'deki özel bir hastaneye sevk edilen Toplu, anjiyo işlemi sırasında yeniden kalp krizi geçirdi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ergün Toplu yaşamını yitirdi.

Toplu'nun cenazesi, Körfez Yeniyalı Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Ürkütlü Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
