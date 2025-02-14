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Kocaeli'de Sahte İçki Operasyonu: 315 Şişe Ele Geçirildi

Kocaeli'de Sahte İçki Operasyonu: 315 Şişe Ele Geçirildi
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Kocaeli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında durdurulan iki araçta 315 şişe sahte içki ele geçirildi. Üç şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kocaeli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 315 şişe sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalımasında İzmit ilçesinde iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 315 şişe sahte içki ele geçirildi.

3 şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlemler yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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