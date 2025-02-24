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Restorandaki rehine krizi kanlı bitti! Yaralı yoğun bakımda

Kocaeli'de Restoranda Rehine Krizi: 1 Kişi Vuruldu

Kocaeli'de Restoranda Rehine Krizi: 1 Kişi Vuruldu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir restoranda rehine krizi yaşanıyor. Olayda bir kişinin silahla vurulduğu bildirildi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranda rehine krizi devam ederken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki restorana girerek, içerde bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Rehine krizi sürerken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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