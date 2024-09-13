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Kocaeli'de Plakasız Motosiklet Kaçan Genç Polis Tarafından Vurularak Öldürüldü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan genç, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan genç, polisin açtığı ateş neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Kerem Uzun, plakasız motosikletiyle seyir halindeyken polisin 'dur' ihtarına uymadı. Motosikletiyle kaçmaya çalışan Uzun'a polis tarafından ateş edildi. Kurşunun isabet ettiği Uzun motosikletinden düşerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ateş eden polis memuru gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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