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Kocaeli'de Pazarcı Esnafı Bıçaklanarak Öldürüldü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir pazarcı esnafı, husumetlisi tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavga sırasında bir kişi de yaralandı.

"Adam mısın sen?" tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Pazarcı esnafı husumetlisi tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pazarcı esnafı ile husumetlisi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Pazarcı esnafı husumetlisi tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybederken, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi ise bacağından yaralandı.

Olay, Köse Sokak Doğu Kışla Pazaryerinde gerçekleşti. İddiaya göre, pazar esnafı Yiğit Laç ile husumetlisi E.T. arasında "Adam mısın sen?" diyerek başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada E.T., Yiğit Laç'ı kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kavgaya ayırmaya çalışan esnaf Ali B. ise bacağından yaralandı. 2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yiğit Laç hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de Pazarcı Esnafı Bıçaklanarak Öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN KORKMAZ - 3.Sayfa

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