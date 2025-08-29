Kocaeli'de Park Yeri Tartışması: Kadın Darbedildi

Kocaeli'de Park Yeri Tartışması: Kadın Darbedildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, park yeri nedeniyle çıkan tartışmada bir kadın darbedildi. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı ve kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada bir kadın darbedildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tütünçiftlik mevkisinde A.T., aracını park etmek istediği sırada M.A. isimli şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, A.T. adlı kadına yumruk atarak başından ve burnundan yaraladı. Burnu kanayan ve baş ağrısı şikayeti bulunan A.T, sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından darp raporu alan A.T., saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin Tütünçiftlik Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Körfez Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

