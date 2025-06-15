Kocaeli'de Otoyol Kazası: 8 Yaralı

Kocaeli'de Otoyol Kazası: 8 Yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen otomobil kazasında 4'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında otoyolun İstanbul istikameti Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 55 LZ 060 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçtaki 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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