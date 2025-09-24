Haberler

Kocaeli'de Otomobil Oto Çekiciyle Çarpıştı: 3 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil Oto Çekiciyle Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanan kazada, oto çekiciyle çarpışan otomobil devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde oto çekiciyle çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Ankara istikameti Bıçakçılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E. yönetimindeki 19 AL 460 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen bir oto çekiciyle çarpışarak kontrolden çıktı ardından devrildi. Kazada sürücü F.E. ile araçta bulunan M.E. ve F.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı öne sürülen çekici ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Sedat Peker'in avukatı cinsel saldırıya uğrayan engelli kız çocuğunun davasını üstlendi

Peker'in avukatı Minguzzi sonrası bir kritik davayı daha üstlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.