Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim

Trump, ilk savaşını açtı: Husilere karşı askeri harekat emri verdim
İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz

Avrupa, Putin'e karşı birleşti! Savaş aşamasına geçiyorlar
İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak
Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

Cenaze törenine katılamayan İlker Aksum gözyaşlarını tutamadı

Kocaeli'de Otomobil Marketin Sebze Reyonuna Daldı: 2 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil Marketin Sebze Reyonuna Daldı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir marketin sebze reyonuna girdi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, marketin sebze reyonuna daldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. hakimiyetindeki 34 KEA 182 plakalı Volvo marka otomobil, marketin otoparkından çıkmak isterken kontrolden çıktı ve sebze reyonuna girdi. Kazada sürücü S.A. ve araçta bulunan çocuğu hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle markette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cenaze törenine katılamayan İlker Aksum gözyaşlarını tutamadı
img

Derbi öncesi şok kayıp
img

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan bebekleriyle ilk poz
Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor'a 1-0 yenildi

Derbi öncesi şok kayıp
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.