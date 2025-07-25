Kocaeli'de Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden otomobil köprü ayağına çarparak ağır yaralanan sürücü Arzu Gür hastanede yaşamını yitirdi. Yolcunun durumu ise kritik.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Arzu Gür, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezine seyir halinde olan Arzu Gür idaresindeki 41 EF 726 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, beton köprü ayağına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Arzu Gür ve yolcu B.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Arzu Gür'ün kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, B.G.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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