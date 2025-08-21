Kocaeli'de Otomobil Hafriyat Kamyonu ile Çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil Hafriyat Kamyonu ile Çarpıştı: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobil hafriyat kamyonu ile çarpışarak demir bariyerlerin altına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil, hafriyat kamyonu ile çarpıştıktan sonra demir bariyerlerin altına girdi. Otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 AYH 774 plakalı Opel marka otomobil, C.Ç. idaresindeki 34 BP 2375 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştıktan sonra demir bariyerlere girdi. Otomobil bariyerin altına girerken, araçta bulunan S.A. ile A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle ulaşımda aksama meydana geldi. Demir bariyerin altına giren aracın kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
