Kocaeli'de otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var - Haberler

Kocaeli'de otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Kocaeli'de kontrolden çıkan otobüs şarampole yuvarlandı. Kocaeli'de kontrolden çıkan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Kaza, Kocaeli'de Karamürsel- İznik yolu üzeri İhsaniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 K 3283 plakalı otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karamürsel Kocaeli İznik 3. Sayfa Haberler

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