Kocaeli'de otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var - Haberler

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Kocaeli'de otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de kontrolden çıkan otobüs şarampole yuvarlandı.

Kocaeli'de kontrolden çıkan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Kocaeli'de Karamürsel- İznik yolu üzeri İhsaniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 K 3283 plakalı otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karamürsel Kocaeli İznik 3. Sayfa Haberler

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