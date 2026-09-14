Kocaeli’de organize suç örgütüne ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı

Kocaeli'de bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Daha önce 19 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı soruşturmada, tutuklanan şüphelilerin dışarıdaki işlerini yürüttükleri öne sürülen 12 kişi daha gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından, daha önce tutuklanan örgüt üyelerinin dışarıdaki faaliyetlerini devam ettirdikleri değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde de arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Operasyonun geçmişi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından haziran ayında organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. "Tefecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "yağma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada 19 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı