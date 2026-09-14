Haberler

Kocaeli’de organize suç örgütüne ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı

Kocaeli’de organize suç örgütüne ikinci dalga operasyon: 12 gözaltı
Güncelleme:
+39 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli’de bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Kocaeli'de bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Daha önce 19 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı soruşturmada, tutuklanan şüphelilerin dışarıdaki işlerini yürüttükleri öne sürülen 12 kişi daha gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından, daha önce tutuklanan örgüt üyelerinin dışarıdaki faaliyetlerini devam ettirdikleri değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde de arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Operasyonun geçmişi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından haziran ayında organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. "Tefecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "yağma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada 19 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor

Savaşta korkulan oldu! Başkente gece yarısı bomba yağdırdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek

İki il arasında saatler süren yol 2,5 saate düşüyor
Zenne Arif gözaltındaydı! İzmir’deki ’Ailem Güvende’ operasyonunda 16 tutuklama

Zenne Arif gözaltındaydı! Türkiye'yi sarsan operasyonda yeni gelişme
17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı! Okul kapılarındaki yeni uygulama dikkat çekti

17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı! Yeni uygulama dikkat çekti
18 yaşındaki motorcunun kahreden sonu! Ehliyetini 20 gün önce almıştı

18 yaşındaki gencin ölümünde kahreden detay! Henüz 20 gün önce...
'Vanlı Kara Haydar' hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü

"Vanlı Kara Haydar" için olay suçlama! İddialar doğruysa vay haline
Milyonlarca çalışana müjde! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı

Milyonlarca çalışana müjdeli haber! Beklenen düzenleme rafa kalktı
Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek

Türkiye'nin hemen dibinde! Bir yıl kalana 280 bin TL maaş verilecek