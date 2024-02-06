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Kocaeli'de okul bahçesinde bıçaklı saldırı: Baba ve oğlu gözaltına alındı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ilköğretim okulunun bahçesinde Murat Tosun bıçaklanarak öldürüldü. Baba ve oğlu gözaltına alındı. Şüpheliler arasında husumet bulunduğu ve baba tarafından darp edildiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Murat Tosun'un, çocuğunu almak için gittiği okulun bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu gözaltına alındı. Taraflar arasında husumet bulunduğu, şüphelilerden babanın Tosun'u darp ettiği, oğlunun ise bıçakladığı öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi Tufan Sokak'ta bulunan bir ilköğretim okulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu almak için okula gelen Murat Tosun, bahçede 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Murat Tosun vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Murat Tosun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Baba darp etmiş, oğlu bıçaklamış

Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.K. (51) ve oğlu B.K. (24) olduğunu tespit etti. Zanlılar, Derince'de olaydan sonra kaçtıkları araç içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli baba ve oğlu ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde, Murat Tosun ile aralarında husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Ayrıca zanlıların olay akşamı Murat Tosun'u takip ettikleri, baba M.K'nın okul bahçesinde Tosun'u darp ettiği, oğlu B.K'nın ise bıçakladığı öğrenildi. İfadeleri tamamlanan baba ve oğul adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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