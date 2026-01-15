Haberler

Kocaeli'de son 41 gündeki narkotik operasyonlarında 62 tutuklama

Güncelleme:
Kocaeli genelinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 7 kilo 6 gram uyuşturucu madde ve 828 hap ele geçirildi. 189 şüpheli yakalanırken, 62'si tutuklandı.

Kocaeli genelinde son 41 günde düzenlenen narkotik operasyonlarında toplam 7 kilo 6 gram uyuşturucu madde ile 828 hap ele geçirilirken, 189 şüpheli yakalandı, 62'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Aralık 2025 ile 15 Ocak tarihleri arasında il genelinde düzenlenen operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 3 kilo 973 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 594 gram esrar, 607 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 512 gram kokain, 316 gram metamfetamin, 4 gram skank, 454 ecstasy, 374 sentetik ecza, 4 kenevir bitkisi, 15 hassas terazi, 4 tabanca, 30 fişek ve 134 bin 645 lira ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 98'i hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 91 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, 6 şüpheli serbest bırakıldı, 23 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 62 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
