Çevirmeden kaçan motosikletli trafik polisine çarptı

Kocaeli'de, uygulama yaparken kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü trafik polisine çarparak yaraladı. Sürücü kısa sürede yakalanırken yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de uygulamadan kaçarken trafik polisine çarpan motosikletli kısa sürede yakalanırken yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Körfez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda uygulama yapan polis ekiplerini fark eden ve kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, 41 BBS 095 plakalı motosikletiyle kaçmaya çalıştı. Kendisini durdurmak isteyen trafik polisine hızla çarpan sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kazada yaralanan polis ise olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgalarında kırık olduğu öğrenilen yaralı polisin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

