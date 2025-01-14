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Kocaeli'de Motosikletli Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

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Gebze ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletli sürücü İbrahim E. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Park halindeki kamyona çarpan motosikletli ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletli ağır yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim E. idaresindeki 41 ATG 262 plakalı motosikleti, park halindeki 34 DDN 380 plakalı kamyona arkadan çarparak aracın altına girdi. Kazada İbrahim E. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan motorcuyu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de Motosikletli Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI GÖKDEMİR - 3.Sayfa
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