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Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz'ın, beton mikserine çarparak hayatını kaybettiği kaza sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Genç kadının cenazesi defnedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz'ın, beton mikserine çarparak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Kaza, perşembe günü akşam saatlerinde Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Saniye Yılmaz idaresindeki 09 AIR 738 plakalı motosiklet, A.Ç. hakimiyetindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen genç kadının cenazesi, dün Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camii'nde kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, kazaya ilişkin yeni görüntü de ortaya çıktı. Saniye Yılmaz'ın kask kamerasına yansıyan görüntüde, genç kadının kazadan saniyeler önce motosikletiyle seyir halinde olduğu görülüyor. Görüntü, beton mikserine çarptıktan sonra aniden kesiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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