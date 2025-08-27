Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrollü bir motosikletin trafik yön levhasına çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazaya ilişkin polis incelemesi başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin trafik yön levhasına çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki 41 ATG 031 plakalı motosiklet, Körfez Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda Milli İrade Meydanı istikametine seyir halindeyken virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik yönlendirme levhasına çarptı. Kazada sürücü Ramazan K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.S. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ramazan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezan Epözdemir'in Galatasaray üyeliği askıya alındı

Rezan Epözdemir'e bir kötü haber de Galatasaray'dan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.