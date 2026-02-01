Haberler

Kocaeli'de metal işleme atölyesinde yangın

Çayırova ilçesindeki bir metal işleme firmasının iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir metal işleme firmasına ait iş yerinde yangın çıktı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Şekerpınar Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edebilmek için iş yerinin kepenklerini keserek içeri girdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
