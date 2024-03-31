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Kocaeli'de limanda yangın çıktı, 5 mürettebat dumandan etkilendi

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Rota Limanı'nda demirli geminin güverte kısmında elektrik kablolarından yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenen 5 mürettebat ayakta tedavi edildi.

Olay, Körfez ilçesindeki Rota Limanı'nda demirli Panama bandıralı 'Christin HT' isimli yük gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geminin alt güverte kısmında elektrik kablolarındaki kısa devre sebebiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ekipleri, sağlık ve deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 5 mürettebat, ambulansta oksijen verildi. Mürettebatlar hastaneye gitmeyi kabul etmezken geminin alt güverte ve mutfak kısımlarında hasar oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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