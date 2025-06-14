Kocaeli'de Kullanılmayan Yalı Alev Alev Yandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kullanılmayan 2 katlı bir yalıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, yalıyı kullanılamaz hale getirdi.

Kocaeli'de 2 katlı yalı alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kullanılmayan 2 katlı yalı alev alev yandı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bayramoğlu Mahallesi Plaj Caddesi Palmiye Sokak'ta bulunan yalıda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle kullanılmayan 2 katlı yalının çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yalının tamamına sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını bir buçuk saatin ardından bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yalı kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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