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Kocaeli'de Kuaförde Eğlenceli Anlar: Köpek Panik Yaratıyor

Kocaeli'de Kuaförde Eğlenceli Anlar: Köpek Panik Yaratıyor
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tıraş olan müşterinin yanında getirdiği köpeği zincirinden kurtulunca berber ve müşteride panik anları yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar ise eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Kocaeli'de erkek kuaföründe zincirini koparan köpek tıraş olan müşterinin üstüne yürüyünce eğlenceli anlar ortaya çıktı. Berber masanın üstüne çıkmaya çalışırken müşteri ise ne yapacağını bilmedi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kartepe ilçesinde bulunan erkek kuaföründe meydana geldi. Tıraş olmak için kuaföre gelen müşteri, yanına köpeğini de getirdi. Müşteri tıraş olurken bağladığı köpeği bir anda zincirden kurtularak alt kata indi. O sırada tıraş olan diğer bir vatandaş ve berber panik oldu. Köpeğin kendilerine yönelmesi ile berber masanın üzerine çıkmaya çalıştı. Müşteri ve berberin köpekten korktuğu anlar eğlenceli görüntülere sebep oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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