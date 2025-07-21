Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Olay, Bağırganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bağırganlı Mahallesi Asarcık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak ters döndü. Sürücü Ahmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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