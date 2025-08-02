Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ev Bahçesine Uçtu

Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ev Bahçesine Uçtu
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü N.B.'nin kontrolündeki otomobil, takla atarak bir evin bahçesine düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçesine uçtu. Tepetaklak olan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yuvacık Kanlıdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan N.B. idaresindeki 05 AL 880 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, takla atarak yaklaşık 7 metrelik yükseklikten bir evin bahçesine devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü N.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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