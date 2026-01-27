Kocaeli'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak köprü ayağına ve duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu İzmit istikametinde seyreden O.Y.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Mini Cooper marka otomobil, Kuruçeşme mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce köprü ayağına çarpan araç, daha sonra savrularak duvarına vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobilde hasar oluştu. - KOCAELİ