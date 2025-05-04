Kocaeli'de Klimayla Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi

Kocaeli'de Klimayla Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi
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Kocaeli'de durdurulan klima yüklü tırda yapılan aramada 397 bin uyuşturucu hap ve 7 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de durdurulan klima yüklü tırda yapılan aramada 397 bin uyuşturucu hap, 7 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde klima yüklü tır durduruldu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine ekipler detaylı inceleme yaptı. Tırda yapılan aramada, 220 kilo ağırlığında 397 bin adet sentetik ecza ve 7 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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